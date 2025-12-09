Assine
overlay
Início Política
DÍVIDA MINEIRA

ALMG exclui Estadual Central de pacote de vendas de imóveis do Propag

A Assembleia ajustou a proposta após articulação entre deputados, Judiciário e governo; outros imóveis inicialmente previstos também foram retirados

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/12/2025 12:31

compartilhe

SIGA
x
Comissão aprova uso de créditos previdenciários para pagamento da dívida
ALMG exclui Estadual Central de pacote de vendas de imóveis do Propag crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) decidiu retirar a Escola Estadual Governador Milton Campos, o tradicional Estadual Central, da relação de bens públicos que poderiam ser vendidos ou transferidos dentro do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mudança foi aprovada nesta terça-feira (9/12) na Comissão de Administração Pública, durante a análise do Projeto de Lei 3.733/2025, encaminhado pelo governador Romeu Zema (Novo).

Relator da matéria, o deputado Rodrigo Lopes (União) alterou o substitutivo e suprimiu não só o prédio do Estadual Central, mas outros imóveis inicialmente previstos. Ele afirmou que o novo parecer retira, entre outros, um terreno da Cohab em Santa Luzia; áreas da Codemge na Fazenda Frimisa e no Expominas de São João del-Rei; estruturas utilizadas como aeroportos em Curvelo, Guanhães e Oliveira; além de um imóvel do DER em Oliveira.

Leia Mais

No mesmo movimento, acrescentou ao texto a inclusão do prédio do Fórum de Montes Claros. Também confirmou a exclusão definitiva do imóvel que abriga o Estadual Central e o Conselho Estadual de Educação, ambos em Belo Horizonte. Os imóveis integravam a lista de bens públicos que podem ser repassados ao governo federal para amortizar parte da dívida de Minas Gerais, atualmente estimada em R$ 170 bilhões

Lopes explicou que a retirada do colégio se tornou possível após um entendimento envolvendo a cúpula do Legislativo, representantes do Judiciário e o governo estadual. Segundo ele, o acordo foi construído com a participação do presidente do  Tribunal Regional Federal (TRF-6), desembargador Vallisney Oliveira; do presidente da ALMG, Tadeu Leite (MDB); e do próprio Executivo mineiro, permitindo um consenso para preservar a unidade escolar. 

A menção ao TRF-6 diz respeito à manifestação anterior do tribunal, que demonstrava interesse em ocupar o espaço.

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) celebrou a decisão, mas voltou a criticar a política de venda de bens públicos prevista no texto. Ela lembrou que a Comissão de Educação realizou visitas técnicas e ouviu a comunidade escolar antes de se posicionar contra a inclusão do Estadual Central na lista.

A parlamentar argumentou, após a votação, que a desativação da Unidade 2 da escola traria “graves consequências”. Mesmo com a vitória parcial, Beatriz votou contra o projeto. Ela reiterou ser contrária à alienação de imóveis como justificativa para o Propag e disse seguir empenhada para retirar da proposta outros bens, como estruturas ligadas à Fundação Educacional Caio Martins (Fucam) e à  Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), ainda listadas no texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu, como deputada, fui à escola, identifiquei tudo que seria destruído se a Unidade 2 fosse vendida ou federalizada e fiz um documento detalhado para quem pleiteava esse imóvel demonstrando a gravidade das consequências da destruição do fechamento de uma escola estadual", disse.

Tópicos relacionados:

almg divida minas-gerais propag uniao zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay