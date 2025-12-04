Assine
PCB vai lançar candidato ao governo de Minas

Nome cotado é do professor Túlio Lopes, que já participou da disputa ao comando do estado em 2014

Alessandra Mello
04/12/2025 17:46

Professor Túlio Lopes será candidato ao governo de Minas pelo PCB
Professor Túlio Lopes é o nome do PCB para disputar o governo de Minas; político também concorreu ao Senado pela Frente Minas Socialista (PCB-PSOL), em 2018 crédito: Guilherme Bergamini/ALMG

O PCB vai lançar candidato ao governo de Minas. A decisão foi tomada em reunião do diretório do partido no estado que, por unanimidade, escolheu o nome do professor Túlio Lopes para participar da disputa. 

Lopes foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), secretário geral da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais (UEEMG) e conselheiro do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SINDUTE-MG). Atualmente, ele preside a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (ADUEMG).

Também foi o candidato do PCB ao governo de Minas em 2014, e ao Senado pela Frente Minas Socialista (PCB-PSOL), em 2018. 

 Disputa

Além de Lopes, o vice-governador Mateus Simões (PSD) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (MDB), já se lançaram oficialmente como candidatos ao governo de Minas.

Também é cogitada a candidatura dos senadores Cleitinho (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (PSD), mas ainda não há definição oficial por parte deles. Outro nome cotado para a disputa é o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).  

