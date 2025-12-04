PCB vai lançar candidato ao governo de Minas
Nome cotado é do professor Túlio Lopes, que já participou da disputa ao comando do estado em 2014
compartilheSIGA
O PCB vai lançar candidato ao governo de Minas. A decisão foi tomada em reunião do diretório do partido no estado que, por unanimidade, escolheu o nome do professor Túlio Lopes para participar da disputa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Lopes foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), secretário geral da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais (UEEMG) e conselheiro do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SINDUTE-MG). Atualmente, ele preside a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (ADUEMG).
Também foi o candidato do PCB ao governo de Minas em 2014, e ao Senado pela Frente Minas Socialista (PCB-PSOL), em 2018.
Disputa
Além de Lopes, o vice-governador Mateus Simões (PSD) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (MDB), já se lançaram oficialmente como candidatos ao governo de Minas.
Também é cogitada a candidatura dos senadores Cleitinho (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (PSD), mas ainda não há definição oficial por parte deles. Outro nome cotado para a disputa é o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).