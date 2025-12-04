Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O PCB vai lançar candidato ao governo de Minas. A decisão foi tomada em reunião do diretório do partido no estado que, por unanimidade, escolheu o nome do professor Túlio Lopes para participar da disputa.





Lopes foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), secretário geral da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais (UEEMG) e conselheiro do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SINDUTE-MG). Atualmente, ele preside a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (ADUEMG).

Também foi o candidato do PCB ao governo de Minas em 2014, e ao Senado pela Frente Minas Socialista (PCB-PSOL), em 2018.

Disputa

Além de Lopes, o vice-governador Mateus Simões (PSD) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (MDB), já se lançaram oficialmente como candidatos ao governo de Minas.

Também é cogitada a candidatura dos senadores Cleitinho (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (PSD), mas ainda não há definição oficial por parte deles. Outro nome cotado para a disputa é o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).