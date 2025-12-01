Gleidson vira alvo no Fantástico após vídeo sobre população de rua

Reportagem do Fantástico nesse domingo (30/11) repercutiu uma declaração do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), em que ele acusa cidades da Região Centro-Oeste de Minas de enviarem pessoas em situação de rua para o município. O programa exibiu denúncias sobre ações de prefeituras do Sul e do Sudeste que estariam coagindo ou impedindo a permanência de pessoas em situação de rua em suas áreas urbanas.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Gleidson acusa cidades vizinhas de serem responsáveis por “despejar” pessoas em situação de rua em Divinópolis. “A própria Polícia Militar já viu carros da Saúde de outras cidades despejando essas pessoas na rua como se fossem um lixo, infelizmente”, afirmou o prefeito em entrevista ao Fantástico.

De acordo com apuração do Fantástico, Divinópolis registrou, nos últimos seis meses, o pagamento de 564 passagens de ônibus para pessoas em situação de rua. Entre elas está Aparecida Araújo, de 60 anos, que chegou da vizinha Nova Serrana e, no mesmo dia, recebeu da assistência social uma passagem para seguir viagem até Oliveira, cidade com a qual ela afirma não ter qualquer vínculo. “Estou indo com a cara e a coragem”, disse.

A prefeitura de Divinópolis informou, em nota, que Aparecida não quis permanecer na cidade. A defensora pública Raquel Passos, no entanto, considera inadequado o encaminhamento imediato de pessoas para outros municípios. “Não tem como um gestor público conhecer, numa tarde, os problemas que trouxeram aquela pessoa para a situação de rua”, afirmou ao programa.