Em nova gafe, primeiro-ministro da Alemanha diz não ter encontrado 'pão decente' em Angola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, cometeu nova gafe nesta terça-feira (25) ao dizer que não encontrou "um pedaço de pão decente" em sua recente viagem à Angola, onde participou da cúpula entre líderes da União Europeia e da União Africana.

"A gente percebe mesmo o quanto aprecia o pão alemão quando está no exterior", disse Merz durante viagem oficial a Hamburgo, no norte da Alemanha, onde visitou uma padaria. "Ontem de manhã, no buffet de café da manhã em Luanda, procurei um pedaço de pão decente e não encontrei." Merz esteve no país africano na segunda (24) após participar da cúpula do G20 na África do Sul no domingo (20).

O premiê sofreu fortes críticas de políticos brasileiros e da oposição alemã depois de ter dito, após visitar Belém para a COP30, ter ficado contente de ir embora da cidade amazônica. Após dias de pressão, Merz disse a Lula, durante reunião bilateral no G20, que não quis ofender os brasileiros --mas não chegou a se desculpar.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse Merz no último dia 17.

