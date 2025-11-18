Eduardo Paes sobre chanceler alemão que criticou Belém: 'filhote de Hitler'
Friedrich Merz criticou a capital paraense em discurso na Alemanha após voltar da COP30
Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que desdenhou de Belém (PA), é um “filhote de Hitler”.
Paes endossou os posicionamentos do prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), e do governador do Pará, Helder Baralho (MDB), que chamaram o alemão de preconceituoso, mas disse que os políticos são “muito educados” para dizerem o que pensam com todas as letras.
“Eu digo aqui o que eles pensaram: filhote de Hitler vagabundo! Nazista!”, escreveu o prefeito carioca, em post no X (antigo Twitter).
Críticas de chanceler alemão
Após visitar a capital paraense para eventos da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), Merz discursou no Congresso Alemão do Comércio e disse que os alemães deveriam valorizar mais o próprio país.
"Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?'. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse o chanceler a membros do varejo alemão.
No discurso, ele ainda pediu ao público presente para defender a Alemanha, mantendo o "senso de proporção e equilíbrio" entre as pessoas e valorizando o ambiente comercial próspero e livre.