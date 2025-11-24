Assine
TRUMP

Jornal nos EUA: vitória do Brasil sobre Trump é 'reequilíbrio de forças'

Segundo publicação do jornal, a derrota do presidente norte-americano no episódio representa um reequilíbrio de forças após crise diplomática

Ana Mendonça
Repórter
24/11/2025 17:51 - atualizado em 24/11/2025 17:53

Recuo de Trump em parte do tarifaço vira ativo de Lula nas redes, mostra pesquisa
Trump e Lula chegam a acordo crédito: Platobr Politica

Um artigo publicado nesta segunda-feira (24/11), pelo The New York Times, afirma que o Brasil “desafiou Donald Trump e o venceu” ao resistir à pressão do ex-presidente dos Estados Unidos durante a crise diplomática envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A análise, assinada pelo correspondente Jack Nicas, descreve que a intervenção de Trump para tentar evitar a prisão do ex-mandatário brasileiro não apenas fracassou, como acabou fortalecendo a estratégia do governo Lula (PT).

De acordo com o jornal, Trump atuou nos bastidores para influenciar o julgamento de Bolsonaro, buscando transformar o caso em um gesto de apoio político ao aliado. A mobilização, porém, foi tratada pelo governo brasileiro como interferência indevida. O texto afirma que Brasília respondeu com firmeza, reforçando o discurso de soberania nacional e deixando claro que decisões judiciais brasileiras não seriam condicionadas a pressões externas.

A análise destaca ainda que a tentativa de Trump teve efeito oposto ao pretendido. Segundo o New York Times, a postura do governo Lula diante da pressão internacional consolidou a imagem do Brasil como ator independente, ampliando o peso político de Brasília nas negociações bilaterais. O episódio também teria reforçado a percepção interna de que a prisão de Bolsonaro seguiu critérios jurídicos, e não alinhamentos estrangeiros.

O jornal conclui que a derrota de Trump no episódio representa um reequilíbrio de forças: enquanto Bolsonaro permanece politicamente fragilizado, o governo Lula teria se beneficiado de uma rara convergência entre opinião pública, instituições e diplomacia.

