Aliados buscam justificar como 'surto' tentativa de Bolsonaro de romper tornozeleira

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Parte dos aliados de Jair Bolsonaro (PL) buscou justificar como um "surto" a tentativa do ex-presidente de romper a tornozeleira eletrônica com um ferro de soldar.

A ação de Bolsonaro foi um dos motivos para a ordem de prisão preventiva dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), neste sábado (22). O relator do processo da trama golpista citou também uma vigília convocada em frente ao condomínio onde vive o ex-presidente, apontada pelo magistrado como um momento de aglomeração de pessoas para facilitar uma suposta fuga.

Políticos, amigos e ex-auxiliares de Bolsonaro passaram a argumentar que o ex-presidente estava em casa na noite de sexta-feira (21) e teria apresentado um comportamento estranho. Eles atribuem a essa atitude a tentativa de romper a tornozeleira, com danos registrados em vídeo por uma agente da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal.

As justificativas apresentadas por pessoas próximas a Bolsonaro variaram ao longo do sábado. Aliados do ex-presidente disseram, inicialmente, tratar-se de um episódio de falta de sinal na tornozeleira, como já ocorreu em outros momentos.

A decisão de Moraes afirmava que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal havia comunicado ao Supremo "a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico" de Bolsonaro às 0h08 do sábado.

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", escreveu Moraes, em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Aliados do ex-presidente diziam que, de fato, o equipamento havia apresentado problemas, mas não admitiam a tentativa de violação.

Até mesmo dirigentes do centrão criticaram a decisão de Moraes, alegando injustiça ou haver falta de indícios para decretar a prisão preventiva. A primeira informação sobre a tornozeleira dizia apenas que havia tido uma tentativa de rompê-la, sem detalhes.

No meio da tarde, a Seape divulgou relatório e um vídeo em que o próprio Bolsonaro afirmava ter tentado mexer na tornozeleira com um ferro de solda. O discurso em defesa do ex-presidente começou, então, a mudar.

Interlocutores passaram a afirmar que apenas um surto poderia justificar a ação do ex-presidente, uma vez que uma fuga seria praticamente impossível.

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, não explicou a violação à tornozeleira eletrônica do ex-presidente. Mesmo com vídeo, o advogado afirmou que a informação está sendo usada como narrativa para "justificar o injustificável".

De acordo com o documento da Seape, a informação inicial era de que Bolsonaro havia batido o dispositivo na escada. Mas, após a entrada da servidora da secretaria no local, "a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada".

"O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Havia marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case. No momento da análise o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado", diz o documento da Seape, assinado por Rita Gaio, diretora adjunta do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica.

Ao ser questionado sobre o que havia ocorrido, Bolsonaro afirmou: Usei ferro quente, ferro quente aí... curiosidade". Ao ser questionado: "Que ferro foi? Ferro de passar?" ele respondeu: "Ferro de soldar, solda".

Ferro de solda é uma ferramenta pontiaguda que atinge alta temperatura e permite derreter metais. Está disponível para venda na internet.

O relatório da Seape diz que o alerta de violação da tornozeleira aconteceu à 0h07 deste sábado, e que imediatamente a equipe do órgão foi ao local.

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, Bolsonaro tem agentes penais em frente à sua casa e em frente ao condomínio durante todo o dia.

Moraes, na decisão que falou em tentativa de fuga, mencionou as saídas recentes do país de Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) --este último também condenado pela trama golpista.