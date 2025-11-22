Deputada celebra aniversário no dia da prisão de Bolsonaro: Ódio na Papuda

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) comemorou duplamente a data de hoje. A parlamentar completa 66 anos neste sábado (22/11), mesmo dia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem travou inúmeros debates na Câmara, quando ele ainda era deputado.

Em 2003, Bolsonaro disse que a deputada não merecia ser estuprada por ser “muito feia”, disse o ex-presidente quando ainda era deputado federal e colega de Parlamento da petista.

Por determinação judicial, ele se retratou posteriormente. E chegou a virar réu na Justiça, em 2016, por incitação ao crime de estupro.

“Gente, hoje é meu aniversário, estou superfeliz e grata por todas as felicitações e abraços que estou recebendo. Estou até com uma camiseta de bolo aqui para comemorar, vou sair para tomar café na padaria, ficar junto com as pessoas que amo, andar pela minha cidade, mas tem gente que vai estar no regime fechado. E no meu aniversário, olha só, o universo conspira muito melhor para o bem do que àqueles que tentam fazer maldades, hein?”, afirmou a parlamentar em um vídeo postado em suas redes sociais.

“Bora, gente, aproveite a liberdade, aproveite o amor, aproveite a vida. O ódio é de quem está lá na Papuda”, disse a deputada se referindo ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para onde Bolsonaro pode ser levado quando forem esgotados os recursos apresentados por sua defesa.

Após a prisão preventiva deste sábado, Bolsonaro foi levado para a sede da Polícia Federal (PF) em Brasília. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Redes sociais

A ex-deputada federal Manuela Dávila (Psol-RS) também aproveitou o aniversário de Maria do Rosário para provocar os bolsonaristas. Em uma postagem em suas redes, ela disse estar com dois desejos: celebrar em Porto Alegre, capital gaúcha, e "mandar um bilhete para a superintendência da PF em Brasília com a frase: 'Hoje é aniversário da Maria do Rosário, Bolsonaro'".

A deputada federal Sâmia Bonfim (Psol-RJ) também parabenizou a parlamentar pelo aniversário e ironizou apoiadores do ex-presidente. "A terra plana capota. Feliz aniversário". escreveu na postagem de Maria do Rosário.





O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão preventiva do ex-presidente sob alegação de risco de fuga e rompimento da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de obstrução do julgamento pela tentativa de golpe.

Defesa

Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a determinação da prisão preventiva provocou “profunda perplexidade” por ter sido feita por um “vigília de orações”. Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que vão recorrer da decisão e que a medida cautelar vai na contramão da Constituição Federal, que garante “direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa”.

O documento também cita que apesar da decisão apontar “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga” o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. “Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão por colocar sua vida em risco.

Veja o que disse a defesa de Jair Bolsonaro, na íntegra

"A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações.



A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.



Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível"