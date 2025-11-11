Assine
overlay
Início Política
STF

Gilmar a Fux: 'Segunda turma consolidou-se contra o autoritarismo penal'

Em seu discurso, Gilmar Mendes afirmou que a Segunda Turma da Suprema Corte é uma defensora das liberdades

Publicidade
Carregando...
AP
ANA POMPEU
AP
ANA POMPEU
Repórter
11/11/2025 16:44

compartilhe

SIGA
x
Gilmar Mendes dá boas-vindas ao ministro Luiz Fux, que trocou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pela Segunda Turma
Gilmar Mendes dá boas-vindas ao ministro Luiz Fux, que trocou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pela Segunda Turma crédito: Gustavo Moreno/STF

BRASÍLIA (FOLHAPRESS) - Em discurso de boas-vindas a Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes afirmou nesta terça-feira (11/11) que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) construiu uma história de salvaguarda das liberdades. A fala foi feita no início da primeira sessão de Fux no colegiado, depois de ele ter pedido para deixar a Primeira Turma, responsável pelos julgamentos da trama golpista de 2022.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais


"A Segunda Turma se consolidou-se como instância jurisdicional fielmente comprometida com a preservação das garantias individuais contra o autoritarismo penal ardilosamente forjado nos anos de auge da Operação Lava Jato", disse o decano da Corte.

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Por isso, o resgate da memória institucional deste colegiado é crítico para preservação dos valores democráticos conquistados através de lutas históricas contra o arbítrio. Em verdade, as decisões proferidas por este órgão no período mais agudo de erosão das garantias processuais penais pós-1988 transcendem sua contingência temporal para cristalizarem-se como legítimos antídotos de resistência democrática", continuou.

Tópicos relacionados:

fux gilmar-mendes julgamento lava-jato luiz-fux ministro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay