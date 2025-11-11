Quem é Jorge Messias, o nome de Lula que agita os bastidores do STF

O nome de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, ganhou força nos bastidores de Brasília para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira (12/11), o presidente Lula (PT) e o senador Rodrigo Pacheco vão se reunir, e, de acordo com aliados do chefe do Executivo, o petista deve usar o encontro para comunicar a indicação de Messias para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Procurador da Fazenda Nacional de carreira em 2007, Messias tem uma longa trajetória ligada a governos do PT. Ele ocupou cargos na área jurídica do governo federal, consolidando uma reputação de perfil técnico e discreto.

Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil durante o governo Dilma Rousseff.

O apelido 'Bessias' tornou-se conhecido nacionalmente em 2016, a partir de um áudio de uma conversa telefônica entre a então presidente Dilma Rousseff e Lula, tornado público no âmbito da Operação Lava Jato. No diálogo, Dilma afirmava que enviaria o termo de posse de Lula para a Casa Civil por meio de Messias, a quem se referiu como 'Bessias', para ser usado “em caso de necessidade”.

Messias é visto no governo como um nome com bom trânsito no Judiciário. Sua indicação é defendida por aliados que buscam um nome de confiança de Lula para a Corte.

A vaga em questão foi aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, no mês passado, aos 67 anos. A conversa entre Lula e Pacheco será fundamental para medir o clima no Senado, responsável por aprovar a indicação. A articulação busca garantir que seu nome não encontre forte resistência.

