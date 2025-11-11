Assine
PRIMEIRO TURNO

Câmara de BH vota PL para enviar pessoas em situação de rua às suas cidades

Projeto de Lei recebeu parecer desfavorável da Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor

11/11/2025 12:06

Prédio da CMBH
Prédio da CMBH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) vota nesta terça-feira (11/11), em primeiro turno, o projeto de lei que institui o programa "De volta para Minha Terra", que pretende facilitar o direcionamento de pessoas em situação de rua para suas cidades de origem.

O PL 227/2025, de autoria do vereador Vile Santos (PL), é destinado a pessoas em vulnerabilidade social que apresentem “vínculo familiar ou comunitário com o local de destino”. A ideia é que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ofereça apoio, seja na emissão de documentos ou na própria viabilização do transporte, para que os interessados deixem a capital.

O texto vai a Plenário na tarde desta terça e precisa do voto favorável de 21 dos 41 parlamentares (maioria absoluta) para avançar em primeiro turno. Na etapa anterior, o PL recebeu parecer desfavorável da Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor.

Higienismo?

Conforme o relator do PL na comissão, o vereador Pedro Patrus (PT), o texto apresenta “sérias fragilidades estruturais” e “abre espaço para práticas de viés higienista”.

Ele argumenta que a ideia de “enviar” as pessoas em situação de rua para outras cidades apenas busca invisibilizar o problema e “pode se transformar em instrumento de remoção social”, mas não enfrenta as causas estruturais que levam as pessoas a ficar sem habitação.

O parecer ainda questiona o diagnóstico do vereador. No texto do PL, Vile afirma que uma pesquisa da PBH diz que 30% das pessoas em situação de rua buscam retornar às cidades de origem, mas o texto da Comissão de Direitos Humano retruca: “A proposição não apresenta estudos técnicos ou populacionais que comprovem lacunas nos serviços já existentes ou demonstrem a relevância e a originalidade da norma frente às políticas em vigor”.

Por fim, o parecer de Patrus cita políticas já praticadas pela PBH que são semelhantes à proposta do vereador do PL, como a concessão de passagens rodoviárias para retorno ao município de origem em determinados casos.

Por outro lado, os pareceres das comissões de Legislação e Justiça, Administração Pública e Segurança Pública e Orçamento e Finanças Públicas foram pela aprovação do projeto.

