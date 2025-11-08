Vereadora quer Michelle Bolsonaro como cidadã honorária de cidade em MG
Ao apresentar a proposta ao Legislativo, correligionária da ex-primeira-dama justificou dizendo que Michelle se destacou por seu engajamento em causas sociais
Um projeto de lei tramita na Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, a fim de homenagear Michelle Bolsonaro com o título cidadã honorária da cidade. A proposta é de autoria da vereadora Roberta Lopes (PL).
Ao apresentar a proposta ao Legislativo, a correligionária da ex-primeira-dama justificou dizendo que Michelle se destacou por seu engajamento em causas sociais. "Ela encabeçou, por exemplo, o projeto 'Pátria Voluntária', que incentiva o trabalho voluntário e promoveu com grande fervor a causa da acessibilidade dos surdos e mudos por meio do Projeto Sinais", justificou.
Os critérios para conceder o título de cidadão honorário em uma cidade incluem a prestação de serviços relevantes ao município nas áreas social, cultural, educacional, esportiva, política ou econômica. No entanto, não há registros de uma atuação direta ou indireta de Michelle Bolsonaro que tenha beneficiado a população de Juiz de Fora.
O projeto de lei de Roberta Lopes iniciou a tramitação no fim outubro e deve ser votado em breve no plenário pelos demais vereadores.
Presidente do PL Mulher, Michelle chegou a ser cogitada como possível candidata à Presidência da República, em 2026, diante da inelegibilidade do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ex-chefe do Executivo nacional foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Nessa sexta-feira (7/11), o Supremo Tribunal Federal (STF) negou os recursos interpostos pela defesa. A expectativa é de que Bolsonaro deixe a prisão domiciliar para dar início ao cumprimento da pena em regime fechado ainda este ano.
“Vou me levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir”, declarou Michelle em entrevista ao jornal britânico The Telegraph no fim de setembro. Na ocasião, ela não deixou claro qual cargo político poderia pleitear.
Porém, neste sábado (8/11), apesar da inelegibilidade do marido, ela disse que a "única opção para presidente da República da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro". "Caso não aconteça, esse é o verdadeiro golpe que o Judiciário está dando no povo de bem, no povo brasileiro", declarou durante encontro do PL Mulher em Londrina (PR).