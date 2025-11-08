As esperanças da Faria Lima sobre Tarcísio concorrer à Presidência

Gente graúda na Faria Lima segue esperançosa com uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas em 2026. A avaliação é que o governador será submetido a uma nova rodada de pressões nas próximas semanas, após o desfecho do processo de Jair Bolsonaro no STF pela tentativa de golpe — sobretudo se Bolsonaro for preso em regime fechado.

Embora Tarcísio venha dizendo que será candidato à reeleição e o mercado veja, no momento, um cenário muito favorável à reeleição de Lula, banqueiros e investidores ainda não se convenceram totalmente de que esse será o rumo do governador — assim como Centrão.

Uma definição por parte de Bolsonaro sobre seu ungido é aguardada para ainda este ano.

Entre aliados de Tarcísio, a propósito, tem ganhado cada vez mais adeptos o plano de voo com a manutenção do Palácio dos Bandeirantes em 2026 e o adiamento da candidatura presidencial dele para 2030, já sem Lula na urna.