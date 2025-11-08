Assine
TRAGÉDIA CLIMÁTICA

Tornado no Paraná: Lula se solidariza com vítimas e manda equipe

Seis pessoas morreram após um tornado atingir cidades no interior do Paraná; Gleisi Hoffmann vai comandar equipe para ajuda humanitária e reconstrução

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
08/11/2025 17:13

Presidente Lula está em Belém, no Pará, pra participar da COP30
Presidente Lula está em Belém, no Pará, pra participar da COP30 crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi as redes sociais lamentar a morte de seis pessoas durante o tornado que atingiu o Paraná na noite dessa sexta-feira (7/11) e informar que uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann vai ao local prestar auxílio à população.

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", afirmou.

Um grupo formado por técnicos da Defesa Civil Nacional, membros dos ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, irá a região prestar ajuda humanitária e trabalhar pela reconstrução dos municípios.

As seis vítimas são: Jose Neri Geremias, 52 - Guarapuava -; Adriane Maria de Moura, 47 anos; Claudino Paulino Risse, 57 anos; José Gieteski, 83 anos; Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos; e Julia Kwapis, 14 anos; sendo esses últimos cinco de Rio Bonito do Iguaçu.

