Novo conselheiro do TCE-SP menciona Bolsonaro e se emociona durante posse

Wagner Campos Rosário se emocionou ao citar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) durante a cerimônia na qual tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), realizada nesta sexta-feira (7/11). Ele mencionou o ex-líder do Executivo federal olhando para o senador Flávio Bolsonaro (PL), que estava presente na solenidade.

"Aqui, Flávio, eu faço uma homenagem ao seu pai, que me permitiu dar continuidade ao trabalho como ministro de Estado, me concedendo todo o apoio para a condução da CGU. Gostaria de contar, hoje, com a presença dele neste auditório, mas confio muito nas instituições brasileiras e sei que, em breve, ele estará conosco", declarou Rosário, com a voz embargada em alguns momentos.

Rosário foi indicado ao cargo pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também compareceu à posse e citou o ex-presidente ao fazer um pronunciamento. "Quero dizer, Flávio, que seu pai está aqui conosco. Você o representa aqui, e ele está muito feliz com a posse de Rosário no TCE. Gratidão é algo que não prescreve e não vai prescrever nunca: sou muito grato ao presidente Bolsonaro por tudo", declarou o chefe do Executivo paulista.

Rosário é mineiro de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e, antes de assumir o conselho do TCESP, foi ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), entre 2017 e 2022. Ex-militar, ele é formado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras, com pós-graduação pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.