Assine
overlay
Início Política
SEGURANÇA PÚBLICA

Motta escolhe Derrite como relator do Projeto de Lei Antifacção

Após a indicação, Derrite foi às redes sociais afirmar que irá alterar o texto para endurecer as punições contra os criminosos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/11/2025 20:44

compartilhe

SIGA
x
Operação policial no Rio de Janeiro
Operação policial no Rio de Janeiro crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) foi indicado nesta sexta-feira (7/11) pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para ser o relator do Projeto de Lei Antifacção. A proposta foi enviada pelo governo Lula após a operação realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro na última semana que matou 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Derrite também é secretário de Segurança Pública de São Paulo e foi exonerado apenas para poder retonar ao Congresso e votar projetos de combate à criminalidade. Depois, ele retornará ao cargo no governo de Tarcísio de Feritas (Republicanos).

Leia Mais

Derrite também era cotado para relatoria do projeto que equipara facções criminosas e organizações terroristas, mas a matéria foi, a pedido do autor, deputado Danilo Forte (União-Brasil-CE), apensada ao projeto de lei enviado ao governo.

O projeto de Forte é criticado por que pode beneficiar os grupos criminosos, já que a mudança permitiria que processos em andamento e prisões já decretadas sejam revogados por causa da mudança de foro. Além disso, o receio é que a equiparação seja usada como subterfugio por governos estrangeiros para realização de operações militares no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a indicação, Derrite foi às redes sociais afirmar que irá alterar o texto para que os líderes de organização criminosa cumpram a pena em presídios de segurança máxima; vedar anistia, graça, indulto, liberdade condicional e auxílio reclusão para as famílias dos detidos por crimes específicos; e aumento do tempo mínimo para progressão de regime de 40% para 70%.

A escolha de Derrite foi um aceno de Motta aos parlamentares de direita, o que desagradou a base do presidente Lula.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados guilherme-derrite hugo-motta lei-antiterrorismo projeto-de-lei-antifaccao seguranca-publica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay