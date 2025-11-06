MP pede que prefeito em MG não use servidores em suas redes sociais

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou ao prefeito de Passos, no Sul de Minas, Diego Oliveira (PSD), que não utilize servidores municipais nem recursos da administração pública para produzir conteúdo destinado às suas redes sociais pessoais.

A medida foi expedida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Passos após representação que apontou possíveis atos de improbidade administrativa.

De acordo com o MPMG, há indícios de que um funcionário da prefeitura estaria sendo designado para alimentar as redes sociais privadas do chefe do Executivo, o que configuraria uso indevido de recursos públicos.

Apurações iniciais indicaram, com base em depoimentos, que um servidor terceirizado seria responsável pela gravação e produção dos vídeos publicados nas páginas pessoais do prefeito.

Diante das evidências e da gravidade da situação, o promotor de Justiça Paulo Frank Pinto Junior recomendou que o prefeito interrompa imediatamente a prática e se abstenha de empregar servidores ou recursos municipais para fins particulares.

O Ministério Público também orientou o controlador-geral do município a adotar medidas de controle interno para cessar o ato irregular e a encaminhar, em até 10 dias, um relatório ao órgão, informando as providências tomadas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Passos e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia