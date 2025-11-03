STF marca julgamento de Eduardo Bolsonaro; veja a data

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará a partir do dia 14 de novembro a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por esforços feitos a favor das sanções aplicadas contra autoridades brasileiras por parte dos Estados Unidos.

Denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por coação em processo, Eduardo será julgado em plenário virtual pelos ministros da Primeira Turma. A previsão de término da sessão ficou para o 25 de novembro.

De acordo com a PGR, o deputado atuou pela tentativa de atrapalhar o julgamento por trama golpista e tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

Primeiro, será analisado se a denúncia será recebida ou não. Caso o desfecho seja autorizado, uma ação penal será aberta. O julgamento em si do mérito do caso, no entanto, acontecerá em outro momento, ainda sem data definida.