Assine
overlay
Início Política
DENÚNCIA POR COAÇÃO

STF marca julgamento de Eduardo Bolsonaro; veja a data

Deputado pelo estado de São Paulo (PL) é acusado de atuar em favor de sanções aplicadas pelos EUA ao Brasil e será julgado pelo STF

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
03/11/2025 16:09

compartilhe

SIGA
x
Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Eduardo está insatisfeitos com atitudes do partido crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará a partir do dia 14 de novembro a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por esforços feitos a favor das sanções aplicadas contra autoridades brasileiras por parte dos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por coação em processo, Eduardo será julgado em plenário virtual pelos ministros da Primeira Turma. A previsão de término da sessão ficou para o 25 de novembro. 

Leia Mais

De acordo com a PGR, o deputado atuou pela tentativa de atrapalhar o julgamento por trama golpista e tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Primeiro, será analisado se a denúncia será recebida ou não. Caso o desfecho seja autorizado, uma ação penal será aberta. O julgamento em si do mérito do caso, no entanto, acontecerá em outro momento, ainda sem data definida.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro julgamento stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay