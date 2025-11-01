Assine
Deputados retomam análise do PL da Arsae na próxima segunda-feira

Foram convocadas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça para os horários de 10h, 14h e 18h, quando o projeto será analisado pelos parlamentares

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
01/11/2025 13:52

Comissão aprova uso de créditos previdenciários para pagamento da dívida
Deputados retomam análise do PL da Arsae na próxima segunda-feira crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

Os deputados estaduais de Minas Gerais retomam na próxima segunda-feira (3/11) a discussão sobre o PL 4.552/2025, que reestrutura a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG). Foram convocadas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para os horários de 10h, 14h e 18h, quando o projeto será analisado pelos parlamentares.

O PL da Arsae é considerado um passo essencial para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), já que define a estrutura e o funcionamento da agência reguladora em um cenário de venda da estatal, garantindo a fiscalização do setor de saneamento mesmo após a transferência para a iniciativa privada. 

A análise do PL ocorre no contexto da aprovação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que elimina a exigência de referendo popular para a venda da Copasa. Apesar de abrir caminho para a privatização, a PEC não garante o aval definitivo à venda da estatal, que também depende da aprovação do PL 4.380/2025, responsável por defini as regras para a negociação das ações da empresa.

Apelidada por sindicatos e movimentos sociais de “PEC do Cala a Boca”, a proposta que retira o referendo popular foi aprovada em primeiro turno pela Comissão Especial com 52 votos favoráveis e 18 contrários, após quase dez horas de obstrução da oposição. 

O parecer final do relator, deputado Gustavo Valadares (PSD), foi aprovado na Comissão Especial na última terça-feira (28/10), deixando o texto pronto para a votação definitiva em segundo turno.

O governo defende que a privatização é necessária para agilizar a adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O objetivo é usar os recursos da venda da Copasa para amortizar 20% da dívida estadual com a União, estimada em R$ 172 bilhões, e parcelar o saldo restante por até 30 anos, com juros menores, dando fôlego às contas públicas.

Atualmente, a Constituição mineira exige que qualquer tentativa de privatização de estatais seja submetida a um referendo popular, uma salvaguarda criada durante o governo Itamar Franco, nos anos 1990, como forma de garantir participação direta da sociedade. A PEC 24/2023, no entanto, retira essa exigência e transfere exclusivamente aos deputados estaduais a decisão sobre a venda.

almg copasa minas-gerais privatizacao referendo

