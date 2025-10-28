Paraná Pesquisas: aprovação sobe, e Lula lidera todos cenários do 2º turno

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir em outubro, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (28/10). O instituto ainda aponta que o petista vence todos os possíveis adversários no segundo turno das eleições de 2026.

Lula chegou ao índice de aprovação de 47,9%, ainda menor que a desaprovação, de 49,2%, mas agora tecnicamente empatado diante da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O último levantamento do Paraná Pesquisas, de agosto, indicava 42,9% de aprovação e 53,6% de desaprovação.

Eleições 2026

Na disputa presidencial de 2026, o presidente também cresceu, ampliando a vantagem contra possíveis adversários. Veja todos os cenários abaixo.

Lula sai na frente nos quatro cenários do primeiro turno propostos pelo Paraná Pesquisas. O adversário que chega mais perto de batê-lo é Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030.

Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o melhor cenário é o 4 das possibilidades abaixo, em que obtém 6,2% dos votos. Ele não foi cotado para disputas no segundo turno.

No turno derradeiro, Lula bate Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL), conforme o instituto.

Primeiro turno

Cenário 1

Lula (PT) – 37% (eram 34,8% em agosto);

Jair Bolsonaro (PL) – 31% (eram 35,2%);

Ciro Gomes (PSDB) – 7,5% (eram 7,9%);

Ratinho Jr. (PSD) – 6% (eram 6,2%);

Romeu Zema (Novo) – 4,7% (não pontuava);

Ronaldo Caiado (União) – 3,2% (eram 3,1%);

Não sabe/Não opinou – 4,8% (eram 4,9%);

Nenhum/Branco/Nulo – 5,8% (eram 7,1%).

Cenário 2

Lula (PT) – 37,3% (eram 35,1% em agosto);

Michelle Bolsonaro (PL) – 28% (eram 28,9%);

Ratinho Jr. (PSD) – 8,5% (eram 7,7%);

Ciro Gomes (PSDB) – 8,2% (eram 9,4%);

Ronaldo Caiado (União) – 4,2% (eram 4,6%);

Romeu Zema (Novo) – 2% (não pontuava);

Não sabe/Não opinou – 5,5% (eram 5,4%);

Nenhum/Branco/Nulo – 6,2% (eram 8,2%).

Cenário 3

Lula (PT) – 37,4% (eram 35,1% em agosto);

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 22,3% (eram 24,5%);

Ciro Gomes (PSDB) – 9% (eram 9,9%);

Ratinho Jr. (PSD) – 8,1% (eram 8,8%);

Romeu Zema (Novo) – 5,7% (não pontuava);

Ronaldo Caiado (União) – 4,1% (eram 4,6%);

Não sabe/Não opinou – 5,8% (eram 6%);

Nenhum/Branco/Nulo – 7,6% (eram 9,9%).

Cenário 4 (inédito)

Lula (PT) – 37,6%;

Flávio Bolsonaro (PL) – 19,2%;

Ratinho Jr. (PSD) – 9,6%;

Ciro Gomes (PSDB) – 8,9%;

Romeu Zema (Novo) – 6,2%;

Ronaldo Caiado (União) – 4,8%;

Não sabe/Não opinou – 5,9%;

Nenhum/Branco/Nulo – 7,7%.

Pesquisa espontânea

Lula (PT) – 24%

Jair Bolsonaro (PL) – 16,3%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 1,9%

Ciro Gomes (PSDB) – 0,8%

Ratinho Junior (PSD) – 0,8%

Michelle Bolsonaro (PL) – 0,4%

Ronaldo Caiado (União) – 0,3%

Outros nomes citados – 0,8%

Não sabe/Não opinou – 48,8%

Ninguém/Branco/Nulo – 5,9%.

Segundo turno

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT) – 44,9%

Jair Bolsonaro (PL) – 41,6%

Não sabe/Não opinou – 5,7%

Ninguém/Branco/Nulo – 7,7%.

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT) – 44,7%

Michelle Bolsonaro (PL) – 41,6%

Não sabe/Não opinou – 5,5%

Ninguém/Branco/Nulo – 8,2%.

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT) – 44,9%

Tarcísio (Republicanos) – 40,9%

Não sabe/Não opinou – 6,2%

Ninguém/Branco/Nulo – 8,0%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT) – 46,7%

Flávio Bolsonaro (PL) – 37%

Não sabe/Não opinou – 5,8%

Ninguém/Branco/Nulo – 10,4%.

Metodologia

Para o levantamento, foram entrevistados 2.020 eleitores de todos os estados do Brasil, entre os dias 21 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança do levantamento é de 95%.

