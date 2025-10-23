Assine
PRIVATIZAÇÃO

ALMG acata pedido da oposição e cancela reunião sobre PEC da Copasa

Decisão da Presidência adia tramitação da proposta que pode eliminar referendo para privatização da estatal

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
23/10/2025 11:12

Deputado Ulysses Gomes, do PT
Deputado Ulysses Gomes, do PT crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que pode retirar da Constituição mineira a exigência de referendo popular para a privatização da Copasa, foi adiada após a Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) acatar uma questão de ordem apresentada pela oposição. 

O pedido, feito pelo deputado Ulysses Gomes (PT) durante a sessão dessa quarta-feira (22/10), contestava a validade de uma das reuniões realizadas sob a condução do líder da maioria, Roberto Andrade (PRD). Segundo o petista, o ato violava o Regimento Interno, que impede líderes de blocos e partidos de presidir sessões plenárias. 

Em despacho publicado nesta quinta-feira (23/10), a Presidência da ALMG reconheceu que, embora houvesse quórum suficiente para abertura da reunião, a realização do encontro “repercute sobre a tramitação da matéria”, especialmente no que diz respeito à contagem do prazo de discussão. Por isso, decidiu que a 67ª Reunião Ordinária não será considerada para a computação exigida pelo regimento. 

São necessárias seis sessões antes da votação em primeiro turno da PEC. Com isso, a expectativa é que a análise do texto, considerado prioritário pelo governo Romeu Zema (Novo), seja realizada às 18h desta quinta-feira.

A proposta, apelidada por sindicatos e movimentos sociais de “PEC do Cala a Boca”, é vista como etapa fundamental do plano de desestatização da Copasa. Servidores da companhia, em greve desde o início da semana, seguem mobilizados nos corredores da Assembleia, pedindo a manutenção do referendo popular sobre o futuro da estatal.

Tópicos relacionados:

almg copasa minas-gerais pec privatizacao romeu-zema

