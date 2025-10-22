Assine
overlay
Início Política
LEGISLATIVO

Câmara aprova urgência para projeto que cria Bancada Cristã

Parlamentares críticos à criação da Bancada Cristã afirmaram que a medida privilegia uma religião em detrimento das outras

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
22/10/2025 20:47 - atualizado em 22/10/2025 20:49

compartilhe

SIGA
x
Câmara aprova urgência para criação de Bancada Cristã no Congresso
Câmara aprova urgência para criação de Bancada Cristã no Congresso crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o projeto de urgência que cria a Bancada Cristã no Legislativo federal. Foram 398 votos a favor e 30 contra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A intenção é criar uma frente parlamentar que una evangélicos e católicos, com direito a participar e votar nas reuniões dos líderes partidários.

Leia Mais

Caso seja criada, a bancada também terá direito a usar cinco minutos para falar semanalmente no Plenário.

Com a aprovação da urgência, o projeto não precisa ser apreciado pelas comissões da Casa e pode ir direto para votação no Plenário.

Partidos criticaram a possibilidade de criação de uma bancada destinada a uma religião específica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Quando nós fazemos essa escolha, estamos discriminando. Estamos discriminando as outras religiões", afirmou o deputado federal e líder do PDT, Mário Heringer (MG).

Tópicos relacionados:

bancada-crista camara camara-dos-deputado camara-dos-deputados urgencia votacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay