Câmara aprova urgência para projeto que cria Bancada Cristã
Parlamentares críticos à criação da Bancada Cristã afirmaram que a medida privilegia uma religião em detrimento das outras
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o projeto de urgência que cria a Bancada Cristã no Legislativo federal. Foram 398 votos a favor e 30 contra.
A intenção é criar uma frente parlamentar que una evangélicos e católicos, com direito a participar e votar nas reuniões dos líderes partidários.
Caso seja criada, a bancada também terá direito a usar cinco minutos para falar semanalmente no Plenário.
Com a aprovação da urgência, o projeto não precisa ser apreciado pelas comissões da Casa e pode ir direto para votação no Plenário.
Partidos criticaram a possibilidade de criação de uma bancada destinada a uma religião específica.
"Quando nós fazemos essa escolha, estamos discriminando. Estamos discriminando as outras religiões", afirmou o deputado federal e líder do PDT, Mário Heringer (MG).