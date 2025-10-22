Câmara aprova urgência para projeto que cria Bancada Cristã

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o projeto de urgência que cria a Bancada Cristã no Legislativo federal. Foram 398 votos a favor e 30 contra.

A intenção é criar uma frente parlamentar que una evangélicos e católicos, com direito a participar e votar nas reuniões dos líderes partidários.

Caso seja criada, a bancada também terá direito a usar cinco minutos para falar semanalmente no Plenário.

Com a aprovação da urgência, o projeto não precisa ser apreciado pelas comissões da Casa e pode ir direto para votação no Plenário.

Partidos criticaram a possibilidade de criação de uma bancada destinada a uma religião específica.

"Quando nós fazemos essa escolha, estamos discriminando. Estamos discriminando as outras religiões", afirmou o deputado federal e líder do PDT, Mário Heringer (MG).