SIGILO

Comissão aprova requerimento para acessar documentos sigilosos da Codemig

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) conhecer o teor dos documentos sobre a Codemig antes de votar possível federalização ou privatização

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
22/10/2025 20:00 - atualizado em 22/10/2025 20:05

Deputado estadual Professor Cleiton afirmou que entrou com pedido no TCE para que a Assembleia tenha acesso a documentos sigilosos da Codemig
Deputado estadual Professor Cleiton afirmou que entrou com pedido no TCE para que a Assembleia tenha acesso a documentos sigilosos da Codemig crédito: Elizabete Guimarães/ALMG

Foi aprovado, de forma unânime, em audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, realizada nesta quarta-feira (22/10), mais um requerimento para que o governador Romeu Zema (Novo) informe à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) o conteúdo dos documentos sigilosos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

"Esses documentos sigilosos podem ser importantes e reveladores, não só na questão do valor da Codemig, mas também no plano de apresentação do processo de federalização da Codemig, que a Assembleia precisa entender o que está sendo oferecido", afirmou o deputado estadual Professor Cleiton (PV).

O parlamentar relembrou que o diretor da Codemge, Helger Marra, afirmou que a decisão é para "preservar o patrimônio do povo mineiro", mas que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) e o Ministério Público (MP) têm acesso, já a Assembleia não.

Apesar da aprovação na comissão, Professor Cleiton disse que espera que a peça apresentada ao TCE tenha maior celeridade na análise.

"Os prazos de requerimento aqui são um tanto quanto extensos. Você aprova numa comissão, tem que ser lido no Plenário, o governo tem prazo para responder. Espero que a gente tenha mais celeridade junto ao Tribunal de Contas, que é onde eu apresentei uma peça na segunda-feira e tenho pedido que se debruce o mais rápido possível sobre o nosso pedido", afirmou o deputado estadual Professor Cleiton (PV).

O governador Romeu Zema (Novo) colocou sigilo de 15 anos em documentos relacionados à Codemig. A oposição aventa a possibilidade de que o valor no qual a empresa é avaliada seja suficiente para cobrir os 20% necessários para que o estado faça a adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag).

