PRIVATIZAÇÃO

Funcionários protestam contra presidente da Copasa na Assembleia

Servidores deram as costas, vaiaram e entoaram palavras de ordem contra Fernando Passalio em audiência pública

22/10/2025 15:58

Funcionários da Copasa dão as costas ao presidente da empresa Fernando Passalio em protesto pela tentativa de privatização
Funcionários da Copasa dão as costas ao presidente da empresa Fernando Passalio em protesto pela tentativa de privatização crédito: Fernanda Bescia

Funcionários da Copasa protestaram nesta terça-feira (22/10) contra o diretor-presidente da empresa, Fernando Passalio, enquanto ele discursava durante audiência pública realizada pela Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ocupando as lugares do plenário, os servidores deram as costas para o presidente, vaiaram e entoaram palavras de ordem contra o escolhido pelo governador Romeu Zema (Novo) para comandar a companhia.

Enquanto lia o discurso, os servidores gritavam palavras de ordem, como "tira essa camisa" e "sai fora". Numa tentativa de exaltar a sua gestão, Passalio alegou que houve redução no número de acidentes neste ano, mas foi interrompido por fortes vaias.

Em seguida, o presidente do Sindágua, que representa os funcionários da empresa, Eduardo Pereira, acusou o presidente da Copasa de "mentir descaradamente durante a sua fala".

"O Fernando Passalio sabe ler muito bem. Ele leu um discurso, que veio do governo do estado, sem saber o que acontece na nossa Copasa", afirmou.

Pereira passou a elencar casos de acidentes que mataram funcionários durante o trabalho ou em direção ao serviço.

O governador Romeu Zema (Novo) quer retirar da Constituição de Minas Gerais, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023 a necessidade de consulta popular para que empresas estaduais sejam privatizadas.

Zema alega que a privatização da empresa é necessária para que o estado faça a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), programa que busca equacionar, em 30 anos, a dívida de R$ 170 bilhões com a União.

