STF

Trama golpista: Moraes defende reabertura de investigação contra Valdemar

A sugestão do ministro será analisada pelos demais integrantes da Primeira Turma do STF. O colegiado julga nesta terça o núcleo responsável pela desinformação

CÉZAR FEITOZA
CÉZAR FEITOZA
21/10/2025 14:05

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, defende a liberdade para seu correligionário Jair Bolsonaro
Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal crédito: EVARISTO SA / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), sugeriu nesta terça-feira (21/10) a reabertura da investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pela suposta participação na trama golpista.

A sugestão foi dada após Moraes votar pela condenação de Carlos Cesar Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal em 2022 para produzir relatório contra as urnas eletrônicas em 2022.

Investigação a Valdemar

"Uma vez confirmada a condenação de Carlos Cesar Rocha, [sugiro] que devemos extrair cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para a PET 12100 para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrirmos a investigação e a análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto", disse Moraes.

A sugestão do ministro será analisada pelos demais integrantes da Primeira Turma do STF. O colegiado julga nesta terça o núcleo responsável pela desinformação na trama golpista.

Alexandre de Moraes votou pela condenação de Carlos Cesar Rocha pela produção de um relatório que criava falsas suspeitas de fraudes em parte das urnas utilizadas nas eleições de 2022.

Com base nesse relatório, o Partido Liberal entrou com uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedindo a anulação dos votos de quase metade das urnas. A ação foi rejeitada na Justiça Eleitoral, e o partido foi condenado a pagar multa de quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de Valdemar, e ele apenas afirmou que não quer se posicionar neste momento. O espaço segue aberto.

