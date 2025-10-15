Barroso tem mal-estar e é internado para realizar exames

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso passou mal na tarde desta quarta-feira (15/10) e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde está em observação médica. Segundo a assessoria do Supremo, a suspeita inicial é que se trate de uma virose, mas o ministro passará a noite internado para fazer uma bateria de exames e confirmar a causa da indisposição.

O mal-estar ocorreu no mesmo dia em que a aposentadoria antecipada do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Aposentadoria antecipada

Barroso decidiu se aposentar antecipadamente. Ministros podem ocupar a cadeira no Supremo até completarem 75 anos — Barroso tem 67. Ele decidiu deixar a corte após presidi-la nos últimos dois anos, e passou o cargo para o ministro Edson Fachin.

"Conceder aposentadoria, a partir de 18 de outubro de 2025, a Luís Roberto Barroso, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal", diz o decreto.

Nova disputa por vaga

A saída de Barroso da Corte abre uma nova indicação para o presidente Lula. O mais cotado, no momento, é o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Também circula o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Há uma nova pressão de movimentos sociais, porém, para que Lula indique uma mulher ao Supremo — algo que ele não fez neste mandato. Desde que assumiu, em 2023, Lula nomeou os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Uma das vagas abertas era ocupada pela ministra Rosa Weber, que foi substituída por Dino.