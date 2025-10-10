Gêmeo romano? Escultura impressiona pela semelhança com Lula

Uma escultura romana tem repercutido nas redes sociais nesta semana. Uma página de Instagram dedicada à obras da antiguidade, publicou um busto feito no Império Romano, no século III d.C, que chamou a atenção dos internautas pela semelhança com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

A publicação da foto da obra, identificada simplesmente como “busto de um homem romano”, já atraiu milhares de comentários e curtidas de brasileiros na rede social. A escultura faz parte do acervo do Museu Metropolitano de Arte em Nova Iorque (EUA) e foi adquirida em Roma em 1913.





Críticos e apoiadores de Lula inundaram os comentários da imagem, ironizando inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Todos os caminhos levam a Garanhuns”, brinca um comentário, fazendo referência à cidade natal do presidente. Outro usuário apelidou a obra de “Inacium Lulum XIII”.

Na legenda da imagem, a página “Decimus Claudios” afirma que as características físicas do homem retratado remetem ao século III d.C. “Sua toga, tem a dobra larga no peito que é encontrada em muitos bustos de retrato de mármore em tamanho real do período”. A legenda da imagem também informa que o homem não foi identificado como uma figura histórica conhecida.

“Nunca antes na história da Roma Antiga”, comentou um internauta brasileiro. Outra usuária da rede social marcou o perfil do petista e questionou: “Era uma de suas reencarnações passadas?”.