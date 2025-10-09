Lula diz que bilionários pagarão mais impostos 'em questão de dias'

crédito: A popularidade de Lula: o que as pesquisas dizem sobre o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (9/10) que “é uma questão de dias” até que os bilionários brasileiros paguem “o imposto que merecem”. A fala ocorreu após derrota da Medida Provisória (MP) que elevaria a taxação sobre fintechs e investimentos de alto valor.

O petista destacou que os setores que seriam afetados se recusaram a pagar taxas mais altas, de 18% ou 12%, e que os trabalhadores brasileiros pagam até 27,5% de Imposto de Renda.

“Ontem (8/10) foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco. E vocês não podem ficar quietos”, discursou Lula durante inauguração da fábrica da BYD em Camaçari, Bahia.

“Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12%, e eles não quiseram pagar. Eles podem saber, que é uma questão de dias, eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato”, acrescentou Lula.

Mais cedo, em entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia, Lula lamentou a derrota na Câmara, mas disse que convocará ministros para discutir uma resposta apenas na semana que vem, após voltar de uma série de viagens, incluindo à Itália.

Alfinetada na Ford

Durante a inauguração da fábrica da BYD, que iniciará a produção de carros híbridos e elétricos no Brasil, Lula defendeu que a montadora dê desconto aos seus funcionários na compra dos veículos para que não cheguem ao trabalho com carros de outras marcas.

Lamentou ainda a saída da Ford do Brasil. O complexo da BYD foi construído no local onde ficava a fábrica da montadora americana, que deixou o país em janeiro de 2021. Em seu discurso, Lula alfinetou a marca. “O que veio para o Brasil será melhor do que os que saíram do Brasil”, pontuou.