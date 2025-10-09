Carlos Viana vai pautar convocação de irmão de Lula à CPMI do INSS
Frei Beto é vice-presidente de sindicato que representa aposentados, pensionistas e idosos, alvo hoje (9/10) de operação da PF em São Paulo
Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) afirmou nesta quinta-feira (9/10) que vai pautar a convocação de Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para prestar depoimento à comissão.
“Entendo que é urgente que coloquemos em votação a convocação do Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa esclarecer os pontos que foram colocados e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas”, disse o parlamentar.
Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), alvo de investigação da Polícia Federal por suposto envolvimento no esquema de descontos ilegais sobre aposentadorias e pensões. Nesta quinta, o sindicato foi alvo de operação da PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da entidade em São Paulo e na casa do presidente, Milton Baptista.
O Sindnapi manifestou surpresa com a operação e se pronunciou em nota: “Esclareça-se que os advogados não tiveram acesso ao inquérito policial, ao conteúdo das razões da representação policial ou dos fundamentos da decisão que autorizou a deflagração da medida cautelar, mas reitera seu absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos em sua administração ou que foram realizados descontos indevidos de seus associados”.
‘Ninguém está acima da lei’
Em post no X (antigo Twitter), Carlos Viana confirmou que vai pautar a convocação de Frei Chico à CPMI para prestar esclarecimentos.
“Os fatos investigados apontam possíveis conexões que precisam ser apuradas com total transparência e responsabilidade. Ninguém está acima da lei. A CPMI seguirá firme em seu dever de buscar a verdade, em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do Brasil”, escreveu.
Após o parlamentar apresentar o requerimento de convocação de Frei Chico, ele será votado pelos membros da comissão e precisa de maioria simples para ser confirmado.