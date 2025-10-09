Carlos Viana vai pautar convocação de irmão de Lula à CPMI do INSS

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) afirmou nesta quinta-feira (9/10) que vai pautar a convocação de Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para prestar depoimento à comissão.

“Entendo que é urgente que coloquemos em votação a convocação do Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa esclarecer os pontos que foram colocados e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas”, disse o parlamentar.

Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), alvo de investigação da Polícia Federal por suposto envolvimento no esquema de descontos ilegais sobre aposentadorias e pensões. Nesta quinta, o sindicato foi alvo de operação da PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da entidade em São Paulo e na casa do presidente, Milton Baptista.

O Sindnapi manifestou surpresa com a operação e se pronunciou em nota: “Esclareça-se que os advogados não tiveram acesso ao inquérito policial, ao conteúdo das razões da representação policial ou dos fundamentos da decisão que autorizou a deflagração da medida cautelar, mas reitera seu absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos em sua administração ou que foram realizados descontos indevidos de seus associados”.

‘Ninguém está acima da lei’

Em post no X (antigo Twitter), Carlos Viana confirmou que vai pautar a convocação de Frei Chico à CPMI para prestar esclarecimentos.

“Os fatos investigados apontam possíveis conexões que precisam ser apuradas com total transparência e responsabilidade. Ninguém está acima da lei. A CPMI seguirá firme em seu dever de buscar a verdade, em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do Brasil”, escreveu.

Após o parlamentar apresentar o requerimento de convocação de Frei Chico, ele será votado pelos membros da comissão e precisa de maioria simples para ser confirmado.

