Zema sobre candidatura de Tarcísio à presidência: 'Não faz nenhum sentido'

Governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo) afirmou que “não faz nenhum sentido” o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concorrer ao Planalto em 2026. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2/10), em Belo Horizonte.

Zema destacou a boa relação com o governador paulista e avaliou que é mais racional que ele busque uma reeleição no estado. Os dois líderes estaduais tinham se reunido na quarta-feira (1º), em reunião privada em São Paulo.

“A posição dele [Tarcísio] hoje faz todo sentido, que é disputar a reeleição como governador de São Paulo. Se a reeleição fosse hoje, ele teria 80% de chances, na minha opinião, de ser reeleito. E ele deixar essa reeleição garantida para disputar uma outra onde a chance talvez seja a metade, não faz nenhum sentido”, disse o governador mineiro, em coletiva na inauguração do centro de treinamento Iveco Academy.

Tarcísio fora da disputa ao Planalto?

A “posição” a que Zema se refere diz respeito à fala de Tarcísio na segunda-feira (29/9). Logo após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, o paulista reforçou a prioridade pela disputa estadual: “Sou candidato à reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Isso já está claro”.

“Eu e o governador Tarcísio, além de colegas governadores, nos transformamos em amigos, temos uma visão muito semelhante, que é uma gestão pública séria com gente competente, projetos que tragam benefícios para a população e não distribuição de favores como infelizmente ocorre no Brasil, muitas vezes”, declarou o político do Novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zema ainda ressaltou a fragmentação da direita na disputa ao Planalto em 2026: “Nós temos conversado, e fica cada vez mais claro que a direita terá vários candidatos no ano que vem na eleição presidencial, inclusive, já me lancei como pré-candidato. Mas todos estarão unidos no segundo turno, e isso está muito claro”.