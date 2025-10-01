De olho na disputa de SP em 2026, ministro de Lula mira em Tarcísio

De olho na candidatura da esquerda para o governo de São Paulo, o ministro Márcio França mirou no governador Tarcísio de Freitas para a propaganda do PSB exibida esta semana no estado. França preside o partido no estado.

O tema da crítica é a criação de pedágios sem cabines pelas estradas paulistas, o “free flow”.

“Passou pagou. Em bom português, você nem vê de onde vem a pancada”, ironizou o ministro, que alfinetou o governador: “Descontos só para os empresários amigos”.

Dirigidos pelo publicitário Paulo Henrique Costa, mais vídeos do ministro devem vir por aí.

Tarcísio, que acabou de dizer que é candidato à reeleição, na verdade espera o aval de Bolsonaro para concorrer à Presidência.

Para França, tanto faz. Ao bater no governo paulista, começa a desenhar seu perfil para concorrer seja com Tarcísio ou com quem o governador abençoar.