De olho na disputa de SP em 2026, ministro de Lula mira em Tarcísio
Márcio França, ministro do Empreendedorismo, usa propaganda do PSB para criticar pedágios paulistas sem cabine
De olho na candidatura da esquerda para o governo de São Paulo, o ministro Márcio França mirou no governador Tarcísio de Freitas para a propaganda do PSB exibida esta semana no estado. França preside o partido no estado.
O tema da crítica é a criação de pedágios sem cabines pelas estradas paulistas, o “free flow”.
“Passou pagou. Em bom português, você nem vê de onde vem a pancada”, ironizou o ministro, que alfinetou o governador: “Descontos só para os empresários amigos”.
Dirigidos pelo publicitário Paulo Henrique Costa, mais vídeos do ministro devem vir por aí.
Tarcísio, que acabou de dizer que é candidato à reeleição, na verdade espera o aval de Bolsonaro para concorrer à Presidência.
Para França, tanto faz. Ao bater no governo paulista, começa a desenhar seu perfil para concorrer seja com Tarcísio ou com quem o governador abençoar.