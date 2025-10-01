Assine
Centrão vê ‘recuo estratégico’ de Tarcísio sobre candidatura presidencial

Apesar do recuo, apoiadores de Tarcísio no centrão seguem acreditando em uma candidatura de Tarcísio com apoio de Bolsonaro

João Pedroso de Campos
Repórter
01/10/2025 02:01

Lideranças do centrão que apoiam a candidatura de Tarcísio de Freitas classificam como “recuo estratégico” — para não dizer “jogo de cena” — o movimento do governador de São Paulo de reafirmar que é candidato à reeleição, e não à Presidência.

Com o freio na candidatura presidencial de Tarcísio, comunicado pelo próprio a Jair Bolsonaro na segunda-feira, 29, entusiastas de sua candidatura no centrão avaliam que ele reiterou uma posição já conhecida e só reforçou a condição que, desde sempre, é a que o faria entrar na corrida ao Planalto: o endosso de Bolsonaro.

Em entrevista ao PlatôBR, Ciro Nogueira externou essa posição. O chefe do PP disse que, para ele, Tarcísio é o melhor candidato, mas Bolsonaro é quem decidirá.

Entre os aliados do governador em São Paulo céticos com uma aventura presidencial dele, o passo atrás foi visto como importante para demonstrar preocupação e cuidado com problemas do estado, como a segurança pública e a crise do metanol.

