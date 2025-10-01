Assine
overlay
Início Política
STF

Gilmar Mendes defende 'lei anti-embargos' para proteger autoridades

Medida seria uma reação às sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, principalmente membros do Judiciário

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/10/2025 16:14

compartilhe

Siga no
x
Gilmar encerra processo contra doleiro acusado de movimentar US$ 239 milhões 
'No Brasil, tivemos recentemente cassações de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky a um colega', esclareceu Gilmar Mendes crédito: Platobr

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que o Congresso Nacional deve discutir a criação de uma “lei anti-embargos”, para proteger autoridades e instituições de sanções de governos estrangeiros. A declaração foi dada nessa segunda-feira (29/9), durante o 3º Brasília Summit, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

Mendes explicou: “Para proteger as autoridades e também as entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos e prestadores de serviços, é preciso discutir isso, e acho que o Congresso é o lugar adequado”.

Leia Mais

Sanções

A medida seria uma reação às sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, principalmente membros do Judiciário. O ministro do STF Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci, foram alvo da Lei Magnitsky, usada pelos EUA para sancionar economicamente acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Outros 19 brasileiros tiveram o visto cancelado para o país.

“Na Europa, já há várias discussões e decisões sobre esse tema, diante de embargos aplicados a países como Cuba. No Brasil, tivemos recentemente cassações de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky a um colega”, esclareceu Gilmar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro ainda se referiu à postura dos EUA como “neocolonialismo digital”.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes gilmar-mendes justica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay