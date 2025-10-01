Assine
TSE

Ex-assessor de Moraes no TSE é detido na Itália

No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR

01/10/2025 14:43 - atualizado em 01/10/2025 14:44

Alexandre de Moraes foi exaltado pelo presidente do STF, Fachin
O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar que o gabinete de Moraes (foto) no STF ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022 crédito: Evaristo Sá/AFP

FOLHAPRESS - O ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro foi detido na Itália nesta quarta-feira (1º/10), segundo a defesa do servidor.

De acordo com o advogado Eduardo Kuntz, Tagliaferro é alvo de medidas restritivas no país europeu. Ele ainda espera detalhes da ordem judicial. 

"[Na delegacia] Ele vai tirar cópia de tudo para tomar ciência da restrição e será reconduzido para a casa dele", disse Kuntz. 

No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República). 

O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no STF ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.

