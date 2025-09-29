Assine
Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir pena em regime aberto

Ex-deputado terá de comprovar que exerce algum trabalho lícito, usar tornozeleira eletrônica e permanecer em sua casa às noites e aos fins de semana

CF
CÉZAR FEITOZA
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
29/09/2025 16:34 - atualizado em 29/09/2025 16:35

Foto de Daniel Silveira com bandeira do Brasil ao fundo
Daniel ainda está proibido de usar as redes sociais crédito: EVARISTO SÁ/AFP

FOLHAPRESS - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (29/9) o ex-deputado federal Daniel Silveira a progredir para o regime aberto.

Para se manter no regime, Silveira terá de comprovar que exerce algum trabalho lícito, usar tornozeleira eletrônica e permanecer em sua casa às noites e aos fins de semana.

Ele ainda está proibido de usar as redes sociais.

Passou pelo condicional

Em dezembro, Moraes já tinha concedido liberdade condicional para Silveira, após o ex-deputado cumprir um terço da pena de 8 anos e 9 meses de prisão com "excelente conduta carcerária" e sem registro de faltas graves. Ele deixou o presídio com tornozeleira eletrônica.

No entanto, quatro dias depois, Moraes revogou a liberdade condicional com a justificativa de que ele descumpriu medidas cautelares. Segundo o ministro, ele passou por nove lugares de forma irregular, como um shopping center, antes de ser preso novamente.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes daniel-silveira stf

