Assine
overlay
Início Política
STM

Superior Tribunal Militar empossa segunda ministra em 217 anos de história

Durante discurso de posse, a nova ministra defendeu a presença feminina na Justiça

Publicidade
Carregando...
AR
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
AR
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Repórter
30/09/2025 19:22

compartilhe

Siga no
x
Verônica foi nomeada por Lula
Verônica foi nomeada por Lula crédito: Ricardo Stuckert/PR

A advogada Verônica Abdalla Sterman tomou posse nesta terça-feira (30/9) no cargo da ministra do Superior Tribunal Militar (STM). Nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Verônica é a segunda mulher a chegar ao tribunal ao longo de 217 anos de funcionamento do tribunal.

Durante discurso de posse, a nova ministra defendeu a presença feminina na Justiça. Para Verônica, a igualdade nos tribunais deve ser uma meta para o futuro.

"Sou apenas a segunda mulher a compor esse tribunal desde sua fundação. É uma conquista a ser celebrada, mas também é um convite à reflexão. Que esse marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que nosso Judiciário não precise mais de datas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade", afirmou.

Leia Mais

A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, primeira mulher a ser nomeada para o tribunal, afirmou que a presença feminina nos espaços de poder humaniza as instituições.

"Cada passo dado em favor da diversidade é um passo dado em direção a uma Justiça que se reconhece no outro e que se compromete com o ideal de universalidade inata ao direito. Justiça não se coaduna com exclusão", disse a presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O STM é composto por 15 ministros, sendo cinco civis e dez militares, cujas cadeiras estão distribuídas entre quatro vagas destinadas ao Exército, três à Marinha e três à Aeronáutica.

Tópicos relacionados:

judiciario lula stm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay