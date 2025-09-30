Assine
overlay
Início Política
ALMG

Líder do governo diz que há consenso para não vender prédios da UEMG

Projeto avançou sem emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas deve ser revisado na Comissão de Administração Pública

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
30/09/2025 16:34

compartilhe

Siga no
x
Deputado estadual João Magalhães (MDB), líder do governo na ALMG
Deputado estadual João Magalhães (MDB), líder do governo na ALMG crédito: Alexandre Netto

Líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado João Magalhães (MDB) afirmou que há consenso para recuar na venda de imóveis da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). A declaração foi dada durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (30/9).

Apesar dos protestos da oposição, representada pelos deputados Doutor Jean Freire (PT) e Lucas Lasmar (Rede), a CCJ rejeitou todas as 267 propostas de emenda ao Projeto de Lei (PL) 3.733/2025, que autoriza o estado a vender 345 imóveis ao governo federal para abater a dívida de Minas, de R$ 172 bilhões, que está sendo renegociada por meio do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado (Propag). A proposta segue para análise da Comissão de Administração Pública, em que deve ser reduzida.

Se a União não se interessar em adquirir algum imóvel, o PL prevê que ele pode ser vendido a agentes privados, em leilões com a possibilidade de descontos de até 45%, desde que os recursos sejam usados para abater parte da dívida no Propag.

Venda de imóveis da UEMG?

Grande parte do protesto da oposição está relacionada à venda de prédios da Universidade Estadual de Minas Gerais. Contudo, o líder do governo na ALMG, João Magalhães, explicou que a faculdade deve ser retirada da pauta na próxima comissão, e não na CCJ.

“Nessa comissão, não nos aprofundamos no mérito da matéria. Na próxima comissão, de Administração Pública, vamos nos aprofundar. Já existe um consenso de que alguns imóveis devem sair do projeto, entre eles os imóveis da UEMG”, disse.

Leia Mais

O parlamentar do MDB ainda reforçou que os imóveis só serão vendidos caso a União não aceite e explicou que os descontos para leilão não serão, necessariamente, de 45%, número muito citado pela oposição na reunião anterior, na segunda-feira (29).

“É um desconto progressivo. Pode ser 1%, 2%, 3%... Progressivo até 45%. Isso é norma de leilão”, completou Magalhães.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Protesto da oposição

Servidores e alunos da UEMG marcaram presença na reunião para se opor à venda dos imóveis da universidade. Quando João Magalhães falou do “consenso” para retirar os prédios do projeto, os manifestantes vibraram.

Para a oposição da ALMG, contudo, somente a retirada dos prédios da UEMG ainda não é o suficiente. Jean Freire ainda questionou, após a reunião da CCJ: “Se não há o interesse [na venda dos imóveis da UEMG], por que não retira desde já?”.

Na última fala da sessão, o petista disse que os servidores e estudantes precisam se manifestar contra a venda dos imóveis.

Tópicos relacionados:

almg ccj uemg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay