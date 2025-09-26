Ciro Nogueira critica direita: ‘Vamos jogar fora uma eleição ganha’

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) se mostrou preocupado com os rumos das eleições de 2026. Para o ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, a direita precisa de mais união para vencer a corrida eleitoral.

Em post no X (antigo Twitter) na manhã desta sexta-feira (26/9), ele escreveu: “Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez”.

“Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil”, completou

Nogueira já deixou claro que defende a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à presidência da República nas próximas eleições.

Assim, a postagem desta sexta pode ter sido uma reação às declarações recentes de Eduardo Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL), que admitiram a possibilidade de se candidatarem em 2026.

‘Aperfeiçoamento’ da PEC da Blindagem

No início da semana, Nogueira causou polêmica ao defender o “aperfeiçoamento” da PEC da Blindagem, para que a proposta assegurasse a defesa dos parlamentares “apenas para os crimes de opinião”. Na quarta-feira (24), contudo, a medida foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

“Democracias fortes são as que têm parlamentos fortes. Nada mais da essência do Parlamento do que a livre manifestação do pensamento, seja qual for a orientação política”, disse Ciro Nogueira, na segunda-feira (22/9).

