Tarcísio de Freitas nega que vá concorrer à presidência; Lula lidera
Pesquisa AtlasIntel aponta que o presidente Lula está à frente na disputa contra Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro
O governador de São Paulo e um dos principais nomes na disputa presidencial de 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta quarta-feira (17/9) que não vai concorrer ao Planalto, mas sim à reeleição.
"Eu pretendo concorrer à reeleição", respondeu o político ao ser questionado pela imprensa em evento em Araçatuba, no interior paulista.
Tarcísio de Freitas é um dos principais nomes a concorrer pela extrema direita no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, tanto pela condenação por uso de empresa e prédio públicos em campanha eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quanto por tentativa de golpe de Estado, sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão.
A fala coincide com o desempenho apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na pesquisa AtlasIntel publicada também nesta quarta, que lidera em três cenários possíveis.
O atual presidente possui 48,5% das intenções de voto, contra 33% de Tarcísio de Freitas. Em um cenário contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula lidera com os mesmos 48,5%, mas ela apresenta desempenho inferior ao do governador paulista, com 29,7%.
Em uma hipotética disputa contra Jair Bolsonaro, o petista lidera com 47,8%, contra 44,2% do ex-presidente.
O estudo entrevistou 7.334 pessoas, entre os dias 25 e 28 de julho, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.