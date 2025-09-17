Lula: relação de Trump é "com Bolsonaro, não com o Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (17/9) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não com o Brasil. Lula disse não ter relação com Trump, e reforçou que o republicano não está disposto a negociar sobre as sanções econômicas impostas contra o Brasil.

“Eu não tenho nenhuma relação com o presidente Trump, porque quando ele foi eleito pela primeira vez, eu não estava na Presidência. E agora a relação dele é com o Bolsonaro, não com o Brasil”, disse Lula em entrevista à rede britânica de televisão BBC.

Lula voltou a criticar a sobretaxa de 50% contra produtos brasileiros, e destacou que Trump e outras autoridades americanas não estão dispostos a negociar, por isso não tentou telefonar para o republicano. Voltou a defender ainda que está disposto a conversar, mas que a soberania brasileira não está em negociação

“Ele tomou essa ação (a sobretaxa) por um caso político do Bolsonaro, o que eu lamento profundamente, porque a inflação vai subir, porque o café vai ficar mais caro nos Estados Unidos, a carne vai ficar mais cara nos EUA, e o povo americano vai pagar pelos erros que o presidente Trump está comentando”, declarou ainda Lula.

Reciprocidade

Já sobre a reação do governo federal, o presidente comentou sobre o processo iniciado junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e sobre a investigação da seção 301 da Lei do Comércio, que mira o Pix. Ele admitiu ainda que a Lei da Reciprocidade também é opção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós vamos fazer a reciprocidade no momento em que nós entendermos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso, haja a possibilidade de sentar numa mesa e negociar?”, declarou Lula.