Assine
overlay
Início Política
ENTREVISTA

Lula: relação de Trump é "com Bolsonaro, não com o Brasil"

Presidente afirmou que Trump não está disposto a conversar sobre as sanções econômicas impostas contra o Brasil

Publicidade
Carregando...
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
17/09/2025 20:01

compartilhe

Siga no
x
Isenção do IR é esperança do governo Lula para evitar desaceleração econômica em 2026
Isenção do IR é esperança do governo Lula para evitar desaceleração econômica em 2026 crédito: Platobr Politica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (17/9) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não com o Brasil. Lula disse não ter relação com Trump, e reforçou que o republicano não está disposto a negociar sobre as sanções econômicas impostas contra o Brasil.

“Eu não tenho nenhuma relação com o presidente Trump, porque quando ele foi eleito pela primeira vez, eu não estava na Presidência. E agora a relação dele é com o Bolsonaro, não com o Brasil”, disse Lula em entrevista à rede britânica de televisão BBC.

Leia Mais

Lula voltou a criticar a sobretaxa de 50% contra produtos brasileiros, e destacou que Trump e outras autoridades americanas não estão dispostos a negociar, por isso não tentou telefonar para o republicano. Voltou a defender ainda que está disposto a conversar, mas que a soberania brasileira não está em negociação

“Ele tomou essa ação (a sobretaxa) por um caso político do Bolsonaro, o que eu lamento profundamente, porque a inflação vai subir, porque o café vai ficar mais caro nos Estados Unidos, a carne vai ficar mais cara nos EUA, e o povo americano vai pagar pelos erros que o presidente Trump está  comentando”, declarou ainda Lula.

Reciprocidade

Já sobre a reação do governo federal, o presidente comentou sobre o processo iniciado junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e sobre a investigação da seção 301 da Lei do Comércio, que mira o Pix. Ele admitiu ainda que a Lei da Reciprocidade também é opção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós vamos fazer a reciprocidade no momento em que nós entendermos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso, haja a possibilidade de sentar numa mesa e negociar?”, declarou Lula.

Tópicos relacionados:

donald-trump eua lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay