INVESTIGAÇÃO ABERTA

PC alerta para vídeo falso que usa imagens de Nikolas e delegada-geral

Material circula nas redes sociais e promete restituição financeira mediante pagamento de taxas. PCMG abriu investigação para identificar os responsáveis

22/09/2025 17:50

Nikolas Ferreira pede que a Rede Globo seja fechada
Vídeo manipulado por IA usou imagens de Nikolas Ferreira e da delegada-geral Letícia Gamboge para difundir golpe financeiro nas redes sociais, alerta Polícia Civil de Minas crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Um vídeo manipulado por inteligência artificial e disseminado nas redes sociais tem usado imagens do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e da chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), delegada-geral Letícia Gamboge, para espalhar informações falsas sobre uma suposta restituição financeira. O alerta foi divulgado pela corporação por meio de nota publicada em seu site nesta segunda-feira (22/9).

O material, segundo informou a Polícia Civil, foi manipulado com o objetivo de levar cidadãos a acreditar em um falso esquema de liberação de valores mediante o pagamento de taxas. O Estado de Minas não teve acesso ao vídeo citado.

A gravação, no entanto, parte de um registro verdadeiro. "É importante esclarecer que o encontro entre o deputado e a delegada-geral de fato ocorreu, durante reunião para anúncio de destinação de verbas parlamentares para a PCMG. Porém, o vídeo foi editado para atribuir declarações inverídicas a ambos", informa a nota da corporação.

No vídeo fraudulento, Letícia Gamboge chega a ser apresentada como procuradora-geral da República e aparece como se endossasse o golpe, ressalta a corporação.

A Polícia Civil repudiou a utilização indevida da imagem de sua dirigente e informou que já instaurou investigações para rastrear a origem da manipulação e responsabilizar os envolvidos na produção e divulgação do material. A instituição também reforçou que não compactua com práticas criminosas dessa natureza.

"A Polícia Civil orienta os cidadãos a desconfiar de conteúdos que prometem vantagens financeiras mediante pagamento de taxas, a não clicar em links suspeitos e a jamais repassar dados pessoais em tais circunstâncias", finaliza o texto.

Procurado, o deputado Nikolas Ferreira afirmou, por meio de sua assessoria, que acompanha o caso. Segundo ele, a própria chefe da Polícia Civil garantiu que abriria investigação para "identificar os golpistas".

