Assine
overlay
Início Política
MANIFESTAÇÃO

SP: ato contra a PEC da Blindagem e anistia tem bandeira gigante do Brasil

Manifestação na Avenida Paulista, importante via no centro de São Paulo, teve uma bandeira gigante do Brasil com a inscrição 'sem anistia'

Publicidade
Carregando...
RN
Ronayre Nunes
RP
Raphael Pati
RN
Ronayre Nunes
Repórter
RP
Raphael Pati
Repórter
21/09/2025 20:09 - atualizado em 21/09/2025 20:10

compartilhe

Siga no
x
Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

CORREIO BRAZILIENSE

A manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia que tomou diversas capitais do Brasil neste domingo (21/9) também encheu a Avenida Paulista, importante via no centro de São Paulo. Na ocasião, manifestantes abriram uma bandeira gigante do Brasil com a inscrição "sem anistia".

A figura verde e amarela foi aberta perto do Museu de Arte de São Paulo, no mesmo lugar que manifestantes pró-Bolsonaro expuseram uma bandeira dos Estados Unidos no ato de 7 de setembro a favor do ex-presidente.

  • Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
    Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil NELSON ALMEIDA / AFP
  • Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
    Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil NELSON ALMEIDA / AFP
  • Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
    Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil NELSON ALMEIDA / AFP
  • Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
    Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil NELSON ALMEIDA / AFP
  • Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil
    Manifestação contra PEC da Blindagem e a anistia tem bandeira gigante do Brasil NELSON ALMEIDA / AFP

Manifestação em Brasília

Na capital do país, a concentração ocorreu por volta das 10h na praça em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.

Leia Mais

Líderes de partidos e movimentos de esquerda discursaram em um trio elétrico debaixo de um dia de sol forte na capital federal. Havia diversas bandeiras de sindicatos e agremiações políticas, além de faixas em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um boneco inflável ironizando a imagem do ex-presidente também foi levantado pelos manifestantes no local. Além dos cartazes em protesto aos projetos em pauta no Congresso Nacional, havia faixas que defendiam o fim da escala 6x1 e a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No palanque, figuras públicas do campo progressista estiveram presentes, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o deputado distrital Fábio Felix (Psol), que foi um dos líderes que convocaram os atos em Brasília para este domingo, por meio das redes sociais.

Tópicos relacionados:

anistia brasilia jair-bolsonaro sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay