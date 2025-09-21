Cidades do interior de Minas têm atos contra anistia e PEC da Blindagem

Protestos que acontecem pelo Brasil neste domingo (21/9), pedindo que a PEC da Blindagem não siga a tramitação no Senado, também ocuparam as ruas de cidades do interior de Minas Gerais. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados na última semana, solicita proteção a parlamentares contra a abertura de processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF).

As manifestações, organizadas pelas redes sociais, são contrárias ainda ao projeto que busca perdoar condenados com envolvimento no ato golpista do 8 de janeiro de 2023, o PL da Anistia.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, os manifestantes se reuniram na Praça da Estação e logo seguiram para a Rua Halfeld, até as escadarias do Cine-Theatro Central.

Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, os deputados federais Hercilio Coelho Diniz e Euclydes Pettersen votaram a favor da PEC, enquanto o deputado Leonardo Monteiro apoiou a proposta no primeiro turno, porém votou contra no segundo.



Em São João del-Rei, no Campo das Vertente, o ato teve a participação de lideranças políticas, como a vereadora são-joanense Cassi Pinheiro, a vereadora de Lavras Rose Oliveira, a ex-vereadora, ex-candidata a prefeita e assessora Lívia Guimarães, a escritora, ativista e ex-candidata a vice Dani Muffato e o sindicalista Jordano Metalúrgico.



Coletivos, sindicatos, organizações estudantis e movimentos sociais também estiveram presentes, assim como delegações de cidades vizinhas, como Tiradentes, Barroso, Lagoa Dourada, Prados e Resende Costa.



No Triângulo Mineiro, em Uberlândia o protesto concentrou-se na Avenida José Fonseca e Silva, no Bairro Luizote de Freitas. Em Uberaba, a manifestação aconteceu na Feira da Abadia, na Avenida Prudente de Morais.

No Centro de Caeté, na Região Metropolitana de BH, uma faixa com os dizeres "não à PEC da Bandidagem" foi estendida na porta da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Além de Belo Horizonte, os atos aconteceram em outras capitais como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Teresina (PI), Belém (PA), Manaus (AM) e Cuiabá (MT), além de diversos municípios pelo interior brasileiro.



