Protesto em BH tem bandeiras do Brasil e de Minas

Como em várias cidades brasileiras neste domingo (21/9), manifestantes foram às ruas em Belo Horizonte em ato contra a PEC das Prerrogativas - chamada pelo movimento de PEC da Blindagem e de PEC da Bandidagem -, que dificulta a instauração de processos criminais contra parlamentares.



O protesto também critica o projeto de anistia para condenados por tentativa de golpe de Estado, ocorrida em janeiro de 2023. A convocação foi feita por movimentos sociais de esquerda, sindicatos, lideranças políticas governistas e artistas.



Na capital mineira, a manifestação começou pela manhã na Praça Raul Soares, na região central, e se deslocou para a Praça Sete, reunindo 50 mil pessoas, segundo organizadores, com a presença de artistas da cena musical da cidade, que se apresentaram em trios elétricos.



Em meio a cartazes, bandeiras e palavras de ordem, chamaram atenção os bandeirões do Brasil e de Minas Gerais, que seguiram com a caminhada, símbolo de luta pela Justiça no país. Uma bandeira gigante da Palestina também se destacou entre os manifestantes.



