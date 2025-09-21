Assine
Aliados veem pressão menor sobre Tarcísio com Paulinho relator da anistia

Apesar de manifestações públicas de apoio à anistia, interlocutores de Tarcísio veem com bons olhos rumos que o assunto tomou sob Paulinho da Força

João Pedroso de Campos
Repórter
21/09/2025 02:09

Aliados de Tarcísio de Freitas no centrão avaliam que a escolha de Paulinho da Força como relator da anistia na Câmara e os sinais que o deputado vem dando sobre o tema atenuam a pressão sobre o governador de São Paulo.

Esse entendimento está baseado sobretudo nas movimentações do relator nos primeiros dias na função. Paulinho tem dito abertamente que não vai levar à frente a ideia da anistia ampla defendida pelo bolsonarismo, pela qual Tarcísio vinha sendo pressionado, e iniciou articulações por um texto que reduza penas de golpistas, mas não perdoe seus crimes.

Paulinho da Força tem articulado com Michel Temer, o centrão e ministros do STF por um projeto que não seja revogado pela corte, como seria o caso da anistia, e citou Tarcísio como alguém com quem deseja conversar, assim como outros governadores. Assim, dizem interlocutores de Tarcísio, o peso dele foi diluído — o que seria positivo em um tema espinhoso como a anistia.

No entorno do governador paulista, entende-se que a atuação de Tarcísio pela aprovação da urgência do texto da anistia, após articulações com Hugo Motta, e a participação dele no ato da Avenida Paulista no Sete de Setembro já foram acenos ostensivos à base bolsonarista. Apesar desse apoio do governador, o rumo que o projeto tomou na realidade de Brasília é visto positivamente entre os que o querem candidato à Presidência em 2026.

