Assine
overlay
Início Política
BRASÍLIA

Manifestação na Esplanada tem boneco de Bolsonaro e discurso de Dirceu

As manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia mobilizaram os brasilienses neste domingo (21/9)

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
21/09/2025 18:55 - atualizado em 21/09/2025 18:58

compartilhe

Siga no
x
Boneco gigante de Bolsonaro estava presente na manifestação na Esplanada
Boneco gigante de Bolsonaro estava presente na manifestação na Esplanada crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

As manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia (discutidas no Congresso Nacional) que tomaram diferentes capitais do Brasil neste domingo (21/9) também mobilizaram os brasilienses. A concentração ocorreu por volta das 10h na praça em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.

Líderes de partidos e movimentos de esquerda discursaram em um trio elétrico debaixo de um dia de sol forte na capital federal. Havia diversas bandeiras de sindicatos e agremiações políticas, além de faixas em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um boneco inflável ironizando a imagem do ex-presidente também foi levantado pelos manifestantes no local. Além dos cartazes em protesto aos projetos em pauta no Congresso Nacional, havia faixas que defendiam o fim da escala 6×1 e a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.

Leia Mais

No palanque, figuras públicas do campo progressista estiveram presentes, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o deputado distrital Fábio Felix (Psol), que foi um dos líderes que convocaram os atos em Brasília para este domingo, por meio das redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"É disso que nós precisamos. Primeiro, unidade entre nós. Unidade entre todos aqueles que querem mudar esse Congresso, querem mudar esse país. Não como a família Bolsonaro está fazendo, como a direita está fazendo, como Tarcísio de Freitas e outros governadores estão fazendo, apoiando Trump, traição nacional", gritou Dirceu em cima de um trio elétrico.

Tópicos relacionados:

anistia brasilia jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay