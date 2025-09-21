Manifestação na Esplanada tem boneco de Bolsonaro e discurso de Dirceu

As manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia (discutidas no Congresso Nacional) que tomaram diferentes capitais do Brasil neste domingo (21/9) também mobilizaram os brasilienses. A concentração ocorreu por volta das 10h na praça em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.

Líderes de partidos e movimentos de esquerda discursaram em um trio elétrico debaixo de um dia de sol forte na capital federal. Havia diversas bandeiras de sindicatos e agremiações políticas, além de faixas em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um boneco inflável ironizando a imagem do ex-presidente também foi levantado pelos manifestantes no local. Além dos cartazes em protesto aos projetos em pauta no Congresso Nacional, havia faixas que defendiam o fim da escala 6×1 e a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.

No palanque, figuras públicas do campo progressista estiveram presentes, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o deputado distrital Fábio Felix (Psol), que foi um dos líderes que convocaram os atos em Brasília para este domingo, por meio das redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"É disso que nós precisamos. Primeiro, unidade entre nós. Unidade entre todos aqueles que querem mudar esse Congresso, querem mudar esse país. Não como a família Bolsonaro está fazendo, como a direita está fazendo, como Tarcísio de Freitas e outros governadores estão fazendo, apoiando Trump, traição nacional", gritou Dirceu em cima de um trio elétrico.