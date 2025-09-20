Assine
overlay
Início Política
RATINHO X JÚNIOR

Ratinho a Júnior Lima após manifestação contra Bolsonaro: 'Não tem talento'

Apresentador disse que 'lamentavelmente, ele (Júnior) não tem talento como a irmã (Sandy) e falou bobagem'

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
20/09/2025 19:49

compartilhe

Siga no
x
Ratinho (à dir.) é apoiador de Jair Bolsonaro (à esq.)
Ratinho (à dir.) é apoiador de Jair Bolsonaro (à esq.) crédito: SBT/Reprodução

Apresentador do SBT e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ratinho criticou o cantor Júnior Lima por ele ter se manifestado contra o projeto que pede a anistia dos responsáveis pelo ataque à democracia em 8 de janeiro de 2023. 

Ele falou sobre o assunto no Turma do Ratinho, atração que comanda em sua rádio, a Massa FM, nessa sexta (19/9). Segundo Ratinho, o caso é um ataque gratuito contra o projeto.

"Lamentavelmente, ele (Júnior) não tem talento como a irmã (Sandy). Primeiro, ele tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, que é uma bosta, mas tem. Falou bobagem", disse Ratinho.

Leia Mais

"A maioria dos sertanejos entraram na campanha política a favor do Bolsonaro. Eu também. Nós perdemos a eleição, mas vejam como são as coisas. Os sertanejos são criticados", concluiu Ratinho.

O caso ocorreu no último sábado (13/9), durante uma apresentação de Junior Lima durante o The Town. Na apresentação, ele homenageou o pai, Xororó, e o tio, Chitãozinho, com Sinônimos, e também entoou os hits "Enrosca" e "Cai a chuva", de quando formava dupla com Sandy.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para protestar contra o projeto de anistia defendido por Jair Bolsonaro, Júnior gritou: "anistia é o c****!". O caso teve forte reação em apoiadores do ex-presidente.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro junior ratinho sandy

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay