Ratinho a Júnior Lima após manifestação contra Bolsonaro: 'Não tem talento'
Apresentador disse que 'lamentavelmente, ele (Júnior) não tem talento como a irmã (Sandy) e falou bobagem'
compartilheSiga no
Apresentador do SBT e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ratinho criticou o cantor Júnior Lima por ele ter se manifestado contra o projeto que pede a anistia dos responsáveis pelo ataque à democracia em 8 de janeiro de 2023.
Ele falou sobre o assunto no Turma do Ratinho, atração que comanda em sua rádio, a Massa FM, nessa sexta (19/9). Segundo Ratinho, o caso é um ataque gratuito contra o projeto.
"Lamentavelmente, ele (Júnior) não tem talento como a irmã (Sandy). Primeiro, ele tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, que é uma bosta, mas tem. Falou bobagem", disse Ratinho.
Leia Mais
"A maioria dos sertanejos entraram na campanha política a favor do Bolsonaro. Eu também. Nós perdemos a eleição, mas vejam como são as coisas. Os sertanejos são criticados", concluiu Ratinho.
O caso ocorreu no último sábado (13/9), durante uma apresentação de Junior Lima durante o The Town. Na apresentação, ele homenageou o pai, Xororó, e o tio, Chitãozinho, com Sinônimos, e também entoou os hits "Enrosca" e "Cai a chuva", de quando formava dupla com Sandy.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para protestar contra o projeto de anistia defendido por Jair Bolsonaro, Júnior gritou: "anistia é o c****!". O caso teve forte reação em apoiadores do ex-presidente.