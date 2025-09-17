Assine
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto que autoriza federalização da MGI começa a tramitar na ALMG

Estatal integra pacote de ativos que o governo Zema pretende usar para reduzir dívida bilionária com a União

17/09/2025 09:40

Comissão aprova uso de créditos previdenciários para pagamento da dívida
Projeto que autoriza federalização da MGI começa a tramitar na ALMG crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) inicia, nesta quarta-feira (17/9), a análise do projeto que prevê a federalização da Minas Gerais Participações (MGI). A proposta começa a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e coloca a estatal na lista de ativos que podem ser repassados ao governo federal como forma de abatimento da dívida do estado, atualmente estimada em cerca de R$ 170 bilhões.

O movimento dá sequência à estratégia da gestão Romeu Zema (Novo) de oferecer empresas estatais como garantia no processo de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

A Assembleia já autorizou a federalização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), e avalia a proposta que trata da privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Já a venda da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) enfrenta maior resistência parlamentar.

A escolha da MGI surgiu como alternativa ao projeto original que previa a federalização da Empresa Mineira de Comunicação (EMC). O governo federal, no entanto, sinalizou que não aceitaria a EMC como parte do pagamento da dívida, levando o Executivo mineiro a redirecionar a proposta.

Além de ter participação direta em outras companhias, a MGI é vista como peça estratégica no tabuleiro das privatizações. A estatal detém 5,97% das ações da Cemig com direito a voto, além de participações menores na Copasa e na Codemge. Esta última, por sua vez, é controladora da Codemig, considerada o principal ativo de Minas no Propag.

almg cemig copasa minas-gerais

overflay