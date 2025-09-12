Lula faz piada com articulação política de Camilo Santana e diz que 'nem Fux seria capaz'

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) fez uma piada com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux ao falar nesta quinta-feira (11) sobre a capacidade de articulação política e ousadia do ministro da Educação, Camilo Santana.

Fux foi o único ministro do Supremo a votar pela absolvição de Jair Bolsonaro (PL) no processo sobre a trama golpista. Por 4 votos a 1, os magistrados da corte decidiram nesta quinta-feira (11) condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

O comentário de Lula foi feito em evento ao falar sobre a aprovação no Congresso a Carteira Nacional Docente, documento voltado a professores. O presidente primeiro citou um entrave entre Camilo e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Ela pretendia que o documento dos professores só entrasse em vigor após andamento da nova carteira de identidade nacional, ação vinculada a sua pasta.

"Eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio", disse Lula. "Ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do ministério, ir ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e apresentar a proposta. Aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o [ministro Luiz] Fux seria capaz de ser igual a você."

Ainda em seu discurso, Lula fez uma breve menção à soberania nacional, tema reforçado pelo governo em suas manifestações públicas desde o começo do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e intensificado neste momento de julgamento do ex-presidente na corte.

"A educação tem que ser definitivamente a coisa mais importante para um chefe de estado, porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania dessa nação", disse.

A Carteira Nacional Docente garante descontos em eventos culturais, cinemas e shows para professores, além de criar uma identificação exclusiva para docentes da educação pública e privada nas esferas federal, estadual e municipal.

O PL nº 41/2025, que criou a carteira, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), esteve presente na cerimônia de sanção. "O advogado pode ter uma carteira bonita, o médico, o engenheiro. Por que o professor não pode?", questionou Camilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A cerimônia de lançamento da Carteira vem na esteira de outros eventos voltados a docentes capitaneados por Camilo nos últimos meses. Em agosto, o governo fez a cerimônia de entrega do Prêmio MEC de Educação Brasileira.