Fux critica denúncia contra Bolsonaro: 'vaga e sem conduta concreta'

Segundo Fux, não ficou demonstrada, na denúncia apresentada pelo MP, qual seria a conduta concreta que Bolsonaro deveria ter adotado para impedir 8 de Janeiro

Ana Mendonça
Repórter
10/09/2025 16:35

O ministro Luiz Fux pediu vista. Até o momento, o relator, Dias Toffoli, e Edson Fachin votaram a favor da medida da Anvisa, enquanto Alexandre de Moraes foi contrário à proibição
Ministro Luiz Fux é o terceiro ministro da Primeira Turma do STF a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Luiz Fux afirmou nesta quarta-feira (10/9) que não ficou demonstrada, na denúncia apresentada pelo Ministério Público, qual seria a conduta concreta que Jair Bolsonaro (PL) deveria ter adotado para impedir os atos de 8 de Janeiro de 2023.

“Não houve sequer a preocupação de especificar quais ações concretas o réu tinha o dever de adotar. Nem se demonstrou como esses comportamentos juridicamente exigidos seriam necessários e suficientes para impedir o vandalismo de 2023. Tampouco se alegou o indispensável dolo da consciência e na previsibilidade dos episódios do advento do janeiro de 2023, que deveria estar sob o controle pessoal do omitente para admitir-se a sua responsabilização. Longe disso, me parece que o Ministério Público aponta uma vaga e hipotética omissão perante o risco de descontrole”, disse.

Fux também avaliou que, embora os ataques à sede dos Três Poderes tenham sido incentivados por golpistas, isso não é suficiente para configurar o crime de tentativa de golpe. “Em 8 de Janeiro de 2023, pode não ter sido objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a derradeira opção disponível. O dolo, contudo, não é suficiente para configurar a tentativa”.

8-de-janeiro jair-bolsonaro luiz-fux stf

